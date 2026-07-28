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Ученые показали, как выглядит редкий гриб, впервые обнаруженный в Беларуси

Ученые впервые обнаружили редкий гриб в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Ученые показали, как выглядит редкий гриб, впервые обнаруженный в Беларуси. Подробности озвучили в пресс-службе национального парка «Припятский».

Сотрудниками лаборатории микологии Института экспериментальной ботаники имени В. Ф. Купревича Национальной академии наук было изучено биологическое разнообразие грибов, миксомицетов, лишайников, которые растут в национальном парке.

Специалистам удалось обнаружить главную находку — редкий вид лихенизированных грибов семейства Калициевые Calicium pinastri Tibell.

«Его впервые выявили для всей Беларуси!» — сказано в сообщении.

Лишайник был найден на коре 130-летней сосны обыкновенной.

Тем временем белорусы нашли в лесу огромный боровик, который пришлось рубить топором.

Ранее высокотехнологичный гриб-зомби найден в Беларуси — как он выглядит и чем опасен.

А еще эпидемиологи предупредили белорусов о смертельном заболевании из-за закаток.