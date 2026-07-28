Ученые показали, как выглядит редкий гриб, впервые обнаруженный в Беларуси. Подробности озвучили в пресс-службе национального парка «Припятский».
Сотрудниками лаборатории микологии Института экспериментальной ботаники имени В. Ф. Купревича Национальной академии наук было изучено биологическое разнообразие грибов, миксомицетов, лишайников, которые растут в национальном парке.
Специалистам удалось обнаружить главную находку — редкий вид лихенизированных грибов семейства Калициевые Calicium pinastri Tibell.
«Его впервые выявили для всей Беларуси!» — сказано в сообщении.
Лишайник был найден на коре 130-летней сосны обыкновенной.
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