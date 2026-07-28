Более 6 тысяч жительниц Воронежской области получили услуги по родовым сертификатам

С начала 2026 года больше 6 тысяч жительниц Воронежской области получили услуги по родовым сертификатам, сообщили в Воронежском отделении Соцфонда России. Это электронный документ, который позволяет оплатить услуги женской консультации, медпомощь во время родов и в послеродовой период, а также профилактические осмотры детей до года.