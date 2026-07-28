В Калининграде пенсионерку заподозрили в фиктивной регистрации 40 иностранцев

В Калининграде полиция выявила так называемую «резиновую квартиру», в которой были фиктивно зарегистрированы десятки иностранных граждан. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.
По данным ведомства, участковые уполномоченные отдела МВД по Центральному району во время проверки выявили нарушение миграционного законодательства. По предварительной информации, 76-летняя местная жительница поставила на учет по месту пребывания в своей квартире 40 граждан стран ближнего зарубежья. Проверка показала, что зарегистрированные иностранцы фактически по указанному адресу не проживали и даже не появлялись там.
В отношении пенсионерки дознаватель возбудил 26 уголовных дел по статье 322.3 УК РФ — «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации». Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до пяти лет лишения свободы.
В полиции уточнили, что обстоятельства произошедшего устанавливаются.