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В Красноярске детям с диабетом начали ставить инсулиновые помпы

Инсулиновые помпы впервые установили детям в Красноярской больнице № 20.

Источник: Комсомольская правда

В Красноярской межрайонной клинической больнице № 20 впервые начали устанавливать инсулиновые помпы детям с сахарным диабетом первого типа. Как сообщили в региональном Министерстве здравоохранения, устройства заменяют многократные ежедневные инъекции: инсулин подается по заранее настроенной программе.

Вместо шести-семи уколов в день — одна помпа. Перед ее установкой врачи проводят подробный инструктаж, обучая детей и родителей управлению этим устройством.

До конца года высокотехнологичную помощь получат ещё 13 юных пациентов. Это стало возможным благодаря федеральному проекту «Борьба с сахарным диабетом» национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

Ранее мы писали, что в Красноярском крае появится тренировочный полигон МЧС для подготовки пожарных и спасателей. Комплекс возведут в поселке Подгорный на базе существующего учебного центра «Факел».

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