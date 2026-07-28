14 лотерейных миллионеров появилось в Нижегородской области в 2026 году

14 жителей Нижегородской области выиграли от миллиона рублей в лотерее за первые шесть месяцев 2026 года. Об этом сообщили РИА «Новости» со ссылкой на «Столото».
Всего в январе-июне организаторы лотерей разыграли 31,5 миллиарда рублей. Выигрышными стали 103,2 миллиона билетов. По всей стране появилось 655 новых лотерейных миллионеров — в среднем 25 человек в неделю.
64% удачливых игроков купили билеты онлайн. Больше всего обладателей крупных призов зарегистрировано в Москве — там выигрыши от 1 миллиона рублей получили 106 человек. На втором месте Краснодарский край с 36 победителями, на третьем — Санкт-Петербург (35 человек).
В десятку лидеров также вошли: Московская и Свердловская области (по 25), Новосибирская область (22), Пермский край (21), Татарстан (18), Красноярский край (16), Воронежская область (15), а также Нижегородская, Ростовская области и Югра (по 14).