Красноярск примет международный фестиваль и всероссийские соревнования по северному многоборью

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. С 8 по 17 августа Красноярск станет площадкой Международного фестиваля по северному многоборью «Кубок единства народов мира» и Всероссийских соревнований «Кубок единства народов России». В турнире примут участие более 150 спортсменов.
На сегодняшний день заявки на участие подали представители 13 регионов России и пяти зарубежных стран. Соревнования пройдут в рамках Международного форума коренных народов и будут приурочены к Году единства народов России.
Состязания состоятся на площадках «Арены Север» и острова Татышев. Участники будут соревноваться в традиционных дисциплинах северного многоборья: тройном национальном прыжке, беге с палкой, прыжках через нарты, метании тынзяна на хорей и метании топора на дальность.
Главным нововведением программы станут топориное двоеборье и троеборье. Помимо метания топора на дальность спортсмены впервые поборются за медали в метании на точность, на скорость, а также в парных поединках на выбывание.
Торжественная церемония открытия соревнований состоится 10 августа в Национальном центре «Россия», сообщили в правительстве края.
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