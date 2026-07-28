Врач рассказал, как правильно мыть овощи и фрукты

«Даже если вы планируете снимать кожуру, плод обязательно нужно вымыть перед очисткой, чтобы грязь и бактерии с поверхности не попали на нож и мякоть. Мыть продукты нужно непосредственно перед употреблением, так как влажная среда способствует быстрому размножению бактерий», — сказал Демидик «Ленте.ру».