Врач рассказал, как правильно мыть овощи и фрукты

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Овощи и фрукты нужно мыть непосредственно перед едой, и это обязательно даже при последующей очистке плода, чтобы грязь и бактерии не попали на мякоть, предупредил терапевт и главный врач сети клиник «Стратегия здоровья» Дмитрий Демидик.
«Даже если вы планируете снимать кожуру, плод обязательно нужно вымыть перед очисткой, чтобы грязь и бактерии с поверхности не попали на нож и мякоть. Мыть продукты нужно непосредственно перед употреблением, так как влажная среда способствует быстрому размножению бактерий», — сказал Демидик «Ленте.ру».
По словам врача, универсальный способ мытья продуктов — тщательное промывание под проточной водой в течение одной-двух минут руками или мягкой щеткой.
Корнеплоды и фрукты с плотной кожурой нужно мыть щеткой, зелень и листовые овощи — замачивать в прохладной воде, чтобы удалить песок, порекомендовал Демидик. Он также добавил, что ягоды и фрукты с нежной кожицей достаточно ополоснуть под струей.
Для дезинфекции можно использовать уксус или солевой раствор, но это необязательно, подчеркнул специалист. Арбузы, дыни и тыквы лучше мыть горячей водой со щеткой — чтобы грязь с корки не попала на мякоть при разрезании, посоветовал Демидик.
«Для удаления пестицидов с поверхности плодов с плотной кожурой их можно замочить в горячей воде на 15−20 минут. Также эффективно замачивание в растворе пищевой соды (две чайные ложки на один литр воды), который помогает удалить до 80% некоторых химических веществ», — отметил врач.
После мытья и обработки стоит обсушивать продукты чистым полотенцем или бумажной салфеткой, чтобы удалить лишнюю влагу и предотвратить развитие бактерий, порекомендовал специалист.