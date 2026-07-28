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Врач рассказал, как правильно мыть овощи и фрукты

Врач Демидик: овощи и фрукты необходимо мыть непосредственно перед употреблением.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Овощи и фрукты нужно мыть непосредственно перед едой, и это обязательно даже при последующей очистке плода, чтобы грязь и бактерии не попали на мякоть, предупредил терапевт и главный врач сети клиник «Стратегия здоровья» Дмитрий Демидик.

«Даже если вы планируете снимать кожуру, плод обязательно нужно вымыть перед очисткой, чтобы грязь и бактерии с поверхности не попали на нож и мякоть. Мыть продукты нужно непосредственно перед употреблением, так как влажная среда способствует быстрому размножению бактерий», — сказал Демидик «Ленте.ру».

По словам врача, универсальный способ мытья продуктов — тщательное промывание под проточной водой в течение одной-двух минут руками или мягкой щеткой.

Корнеплоды и фрукты с плотной кожурой нужно мыть щеткой, зелень и листовые овощи — замачивать в прохладной воде, чтобы удалить песок, порекомендовал Демидик. Он также добавил, что ягоды и фрукты с нежной кожицей достаточно ополоснуть под струей.

Для дезинфекции можно использовать уксус или солевой раствор, но это необязательно, подчеркнул специалист. Арбузы, дыни и тыквы лучше мыть горячей водой со щеткой — чтобы грязь с корки не попала на мякоть при разрезании, посоветовал Демидик.

«Для удаления пестицидов с поверхности плодов с плотной кожурой их можно замочить в горячей воде на 15−20 минут. Также эффективно замачивание в растворе пищевой соды (две чайные ложки на один литр воды), который помогает удалить до 80% некоторых химических веществ», — отметил врач.

После мытья и обработки стоит обсушивать продукты чистым полотенцем или бумажной салфеткой, чтобы удалить лишнюю влагу и предотвратить развитие бактерий, порекомендовал специалист.