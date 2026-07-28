В Биробиджане для участников летней площадки Центра «МОСТ» провели необычный урок. Полицейские не только рассказали о работе квадрокоптеров в поиске людей и обследовании территорий, но и дали подросткам попробовать себя в роли пилотов БПЛА. Каждый смог подержать пульт и выполнить базовые упражнения. Ребята узнали о правилах запуска дронов и ответственности за нарушение воздушного законодательства.
Полицейские научили школьников управлять дронами в ЕАО
В Биробиджане для участников летней площадки Центра «МОСТ» провели необычный урок. Полицейские не только рассказали о работе квадрокоптеров в поиске людей и обследовании территорий, но и дали подросткам попробовать себя в роли пилотов БПЛА. Каждый смог подержать пульт и выполнить базовые упражнения. Ребята узнали о правилах запуска дронов и ответственности за нарушение воздушного законодательства.
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