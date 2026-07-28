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Полицейские научили школьников управлять дронами в ЕАО

В Биробиджане для участников летней площадки Центра «МОСТ» провели необычный урок. Полицейские не только рассказали о работе квадрокоптеров в поиске людей и обследовании территорий, но и дали подросткам попробовать себя в роли пилотов БПЛА. Каждый смог подержать пульт и выполнить базовые упражнения. Ребята узнали о правилах запуска дронов и ответственности за нарушение воздушного законодательства.

В Биробиджане для участников летней площадки Центра «МОСТ» провели необычный урок. Полицейские не только рассказали о работе квадрокоптеров в поиске людей и обследовании территорий, но и дали подросткам попробовать себя в роли пилотов БПЛА. Каждый смог подержать пульт и выполнить базовые упражнения. Ребята узнали о правилах запуска дронов и ответственности за нарушение воздушного законодательства.

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