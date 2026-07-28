179 лифтов и 125 систем газоснабжения заменят в Красноярском крае

В домах девяти городов Красноярского края в рамках капремонта до конца года планируют заменить 179 старых лифтов и 125 систем газоснабжения. В списке на обновление подъемников дома в городах: Красноярск, Норильск, Лесосибирск, Железногорск, Зеленогорск, Дивногорск, Кодинск, Ачинск, Минусинск. Газоснабжение модернизируют в шести городах: Красноярск, Зеленогорск, Иланский, Канск, Минусинск, Ужур. Как сообщают в региональном минстрое, после дополнительного анализа состояния лифтового хозяйства решено заменить значительно большее количество подъемников, чем планировалось в начале года. Добавим, с 2014 года газовое оборудование заменили в 790 домах региона, установлено 4 660 новых лифтов.