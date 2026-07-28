Сегодня и завтра в Красноярском крае ожидается сильный ветер

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В МЧС сообщили, 28 и 29 июля в центральных и южных районах Красноярского края ожидаются ливни и сильный ветер. Порывы будут достигать 25 м/с.
Спецслужбы напоминают, что в регионе действует режим чрезвычайной ситуации в лесах и особый противопожарный режим. Применение открытого огня запрещено!
Телефон экстренных служб — 112.
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