Заключённые Пермского края за полгода произвели продукции на 632 млн рублей

На коллегии под руководством начальника ГУФСИН Леонида Мустайкина обсудили оперативную обстановку, производственные показатели и задачи на третий квартал. Объём выпущенной продукции и оказанных услуг в учреждениях УИС составил 631,78 млн рублей. К оплачиваемому труду привлечены 2301 осуждённый. Заключено государственных контрактов на общую сумму 1 362,19 млн рублей, что позволило дополнительно трудоустроить 380 человек. В рамках коллегии наградили отличившихся сотрудников и священнослужителей, которые помогают в воспитательной работе с осуждёнными. Почётные грамоты и благодарственные письма получили игумен Кирилл Клементьев, протоиерей Иван Кисель, протоиерей Николай Серебров и священник Сергей Горбов. На второй день прошли учебно-методические сборы начальников учреждений: руководители сдали зачёты по огневой подготовке и прослушали курс лекций. По итогам коллегии определены приоритеты на предстоящий период: укрепление правопорядка, развитие производства и воспитательная работа с осуждёнными. Исполнение решений взято на контроль.