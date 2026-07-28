В клинической больнице № 4 Красноярска провели ремонт

Ремонт провели в 4-м корпусе межрайонной клинической больницы № 4 в Красноярске. Обновление медицинских учреждений соответствует целям нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в Министерстве здравоохранения Красноярского края.
В здании отремонтировали зоны ожидания и коридоры: оштукатурили и покрасили стены и потолки, частично заменили светильники и сантехническое оборудование, уложили кафельную плитку в режимных кабинетах.
Параллельно специалисты оптимизировали размещение структурных подразделений — это помогло сделать навигацию для пациентов понятнее, а работу персонала — эффективнее. Так, отделение охраны репродуктивного здоровья, где супружеские пары проходят обследование, консультации и наблюдаются по поводу бесплодия, перенесли на 5‑й этаж — по соседству с отделением вспомогательных репродуктивных технологий. Теперь это единая зона профильной помощи: пациентам не нужно перемещаться между разными частями здания.
«Улучшение условий пребывания пациентов — это не просто обновление интерьеров, а системная работа по повышению качества медицинской помощи. Каждое изменение — от замены сантехники до переноса отделений — направлено на то, чтобы человеку было проще получить нужную помощь и чувствовать себя комфортно. Эти шаги напрямую соответствуют целям нацпроекта “Продолжительная и активная жизнь”: мы стремимся не только лечить, но и создавать максимально бережную и удобную среду для каждого пациента», — подчеркнула главный врач больницы Вероника Кожухова.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.