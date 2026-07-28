В клинической больнице № 4 Красноярска провели ремонт

«Улучшение условий пребывания пациентов — это не просто обновление интерьеров, а системная работа по повышению качества медицинской помощи. Каждое изменение — от замены сантехники до переноса отделений — направлено на то, чтобы человеку было проще получить нужную помощь и чувствовать себя комфортно. Эти шаги напрямую соответствуют целям нацпроекта “Продолжительная и активная жизнь”: мы стремимся не только лечить, но и создавать максимально бережную и удобную среду для каждого пациента», — подчеркнула главный врач больницы Вероника Кожухова.