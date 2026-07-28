Сотрудника нижегородской АНО лишили премии за платные экскурсии городовых

Как писал «Ъ-Приволжье», АНО «Центр международного и межрегионального сотрудничества по поддержке и развитию побратимских связей и туризма» с 2025 года продолжила реализацию проекта «Новый городовой» после скандала с частной АНО «Центр туризма и организации безопасности “Горький”». Последняя занималась проектом с 2022 года как единственный участник конкурса на получение бюджетных субсидий. В октябре 2024 года бывшего руководителя АНО «Горький» Глеба Коновалова и директора ЧОП «Боец» Евгения Пономарева обвинили в хищении 13 млн руб. за счет завышения стоимости охраны городовых и пошива мундиров. Фигуранты настаивают, что стоимость услуг охранного агентства была рыночной, а проверки не нашли нарушений в расходовании средств субсидии.