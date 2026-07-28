Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Гастроэнтеролог и кардиолог стали самыми востребованными врачами у нижегородцев

Речь идет про приемы по программе добровольного медицинского страхования.

Источник: Комсомольская правда

Названы самые востребованные врачи Нижегородской области по ДМС, ими оказались гастроэнтерологи и кардиологи. Об этом сообщает канал «Бокал-прессека» в мессенджере «МАКС».

Так, процентное соотношение показало следующее: записи на консультацию к гастроэнтерологу жителей Нижегородской области составили 10% от общего количества, а к кардиологу 7%.

В сообщении отмечается, что 45% нижегородцев хотят иметь ДМС в своем пакете льгот. Так, сотрудник сможет сам выбрать, что ему нужно: стоматолог, психолог или вообще абонемент в бассейн. Подобная система особенно приглянется зумерам.