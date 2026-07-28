Гастроэнтеролог и кардиолог стали самыми востребованными врачами у нижегородцев

В сообщении отмечается, что 45% нижегородцев хотят иметь ДМС в своем пакете льгот. Так, сотрудник сможет сам выбрать, что ему нужно: стоматолог, психолог или вообще абонемент в бассейн. Подобная система особенно приглянется зумерам.