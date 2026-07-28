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Жительница Калининграда фиктивно прописала в одной квартире 40 иностранцев

УМВД: жительница Калининграда фиктивно прописала в одной квартире 40 иностранцев.

Источник: РИА Новости

КАЛИНИНГРАД, 28 июл — РИА Новости. Жительница Калининграда прописала в «резиновой квартире» 40 иностранцев, за фиктивную постановку на учет возбуждено 26 уголовных дел, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

«По предварительным данным, 76-летняя жительница Калининграда поставила на учет по месту пребывания в своей квартире 40 иностранных граждан, прибывших из стран ближнего зарубежья», — говорится в сообщении регионального УМВД на платформе «Макс».

При этом проверка показала, что иностранцы фактически никогда не проживали и даже не появлялись по заявленному адресу.

«Дознавателем в отношении подозреваемой возбуждено 26 уголовных дел по статье 322.3 УК РФ “Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации”, — добавили в пресс-службе.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

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