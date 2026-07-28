Прокуратура Хабаровского края выявила нарушения в сфере водоснабжения

Проверка показала, что бывший директор не разместил на портале «Единой информационно аналитической системы тарифного регулирования» ряд обязательных сведений — в том числе тарифы на услуги водоотведения, холодного водоснабжения и технологического присоединения. Это нарушает установленные стандарты раскрытия данных в сфере ЖКХ.