Молодые семьи Кузбасса смогут пользоваться пунктами проката вещей для детей

Категории пользователей пунктов проката вещей для новорожденных расширили в Кузбассе. Теперь услуга, которая действует при поддержке нацпроекта «Семья», доступна и молодым семьям, сообщили в министерстве социальной защиты населения региона.
«За время реализации проекта мы увидели, что эта форма поддержки доказала свою эффективность и действительно востребована. Уже более 800 семей смогли получить вещи для малышей, а общее число выданных предметов превысило 2,5 тысячи. Мы приняли решение распространить эту меру поддержки и на молодые семьи — это станет важным подспорьем для их бюджета. Продолжим совершенствовать систему поддержки, чтобы каждая молодая семья в Кузбассе чувствовала себя уверенно», — подчеркнул губернатор Илья Середюк.
Ранее воспользоваться услугами проката могли отдельные льготные категории жителей, воспитывающих детей в возрасте до двух лет. Среди них одинокие родители, семьи участников специальной военной операции, многодетные семьи, семьи с детьми-инвалидами, малоимущие, а также семьи, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, и те, где оба супруга или один из них обучаются очно в образовательных организациях Кузбасса. Теперь в список вошли молодые семьи, в которых родителям до 35 лет включительно.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.