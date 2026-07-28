Молодые семьи Кузбасса смогут пользоваться пунктами проката вещей для детей

Ранее воспользоваться услугами проката могли отдельные льготные категории жителей, воспитывающих детей в возрасте до двух лет. Среди них одинокие родители, семьи участников специальной военной операции, многодетные семьи, семьи с детьми-инвалидами, малоимущие, а также семьи, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, и те, где оба супруга или один из них обучаются очно в образовательных организациях Кузбасса. Теперь в список вошли молодые семьи, в которых родителям до 35 лет включительно.