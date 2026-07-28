Главэкспертиза одобрила строительство онкобольницы в Уфе.

Как ранее писал «Башинформ», центр радионуклидной терапии будет возведен на территории уфимской ГКБ № 18. Медучреждение откроется в рамках реализации программы по созданию и эксплуатации в регионах России сети центров ядерной медицины. Он удовлетворит потребности регионов Уральского и Приволжского федеральных округов в радионуклидной терапии, обеспечит доступность высокотехнологичной медпомощи с применением современной и перспективной изотопной продукции.