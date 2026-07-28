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Главэкспертиза одобрила строительство онкобольницы в Уфе

Главэкспертиза одобрила строительство онкобольницы в Уфе.

Источник: Башинформ

Главгосэкспертиза России одобрила изменения в проектной документации Центра радионуклидной терапии в Уфе. Строительство объекта будет завершено с учётом внесённых дополнений и корректировок, сообщили в пресс-службе ведомства.

Центр расположится в трёхэтажном Г-образном здании с подвалом. Общая площадь объекта превысит 6 тысяч квадратных метров. Здание запроектировано с внутренним монолитным железобетонным каркасом.

В структуру центра войдут блоки радионуклидного обеспечения, «активные» палаты на 20 коек круглосуточного стационара, общие помещения отделения, а также служебно-административные зоны. Кроме того, проект предусматривает строительство контрольно-пропускного пункта, дизель-генераторной установки, котельной и кислородной станции.

Как ранее писал «Башинформ», центр радионуклидной терапии будет возведен на территории уфимской ГКБ № 18. Медучреждение откроется в рамках реализации программы по созданию и эксплуатации в регионах России сети центров ядерной медицины. Он удовлетворит потребности регионов Уральского и Приволжского федеральных округов в радионуклидной терапии, обеспечит доступность высокотехнологичной медпомощи с применением современной и перспективной изотопной продукции.