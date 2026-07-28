В Минздраве рассказали, на сколько снизилась заболеваемость острыми гепатитами в России

Эксперт добавил, что гепатит С у большинства пациентов можно полностью вылечить при прохождении терапии. За последние годы охват противовирусным лечением вырос более чем в пять раз. По данным специалиста, в 2025 году излечение было достигнуто примерно у 98% пациентов, завершивших лечение. Всемирный день борьбы с гепатитом отмечается 28 июля.