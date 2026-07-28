В Минздраве рассказали, на сколько снизилась заболеваемость острыми гепатитами в России

В России в 2025 году зарегистрировали почти на 30% меньше случаев острых вирусных гепатитов, чем в 2024 году. Об этом РИА Новости сообщил главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России Владимир Чуланов.
По его словам, в стране сохраняется многолетняя тенденция к снижению заболеваемости острыми формами гепатитов. При этом число впервые выявленных хронических форм, наоборот, растет. Специалист объяснил это расширением скрининга и выявлением случаев, которые могли годами протекать без симптомов.
«По отдельным инфекциям динамика также благоприятная, например, заболеваемость острым гепатитом B за десять лет снизилась в 4,5 раза, а острым гепатитом C в 2025 году снизилась на 5% по сравнению с уровнем 2024 года», — отметил Владимир Чуланов.
Эксперт добавил, что гепатит С у большинства пациентов можно полностью вылечить при прохождении терапии. За последние годы охват противовирусным лечением вырос более чем в пять раз. По данным специалиста, в 2025 году излечение было достигнуто примерно у 98% пациентов, завершивших лечение. Всемирный день борьбы с гепатитом отмечается 28 июля.