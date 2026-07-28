В Общественной палате сочли, что МРОТ должен быть не ниже этой суммы

МРОТ регулярно индексируют. Обычно показатель растет каждый год с 1 января. В ноябре 2025 года президент России Владимир Путин подписал закон об установлении МРОТ с 1 января 2026 года в размере 27 093 ₽, таким образом МРОТ вырос на на 20,7%. В пояснительной записке к закону уточняется, что увеличение МРОТ окажет влияние на рост зарплаты примерно 4,6 млн работников.