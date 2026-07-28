В Общественной палате сочли, что МРОТ должен быть не ниже этой суммы

В России минимальный размер оплаты труда (МРОТ) должен быть не менее 50 тыс. руб., таким мнением поделился в беседе с ТАСС заместитель секретаря Общественной палаты (ОП) России Владислав Гриб.
«Я считаю, что МРОТ должен быть не менее 50 тыс. руб., исходя из инфляции, стоимости продуктовой корзины и услуг ЖКХ», — в агентстве процитировали собеседника.
По его словам, если в бюджетных организациях бывает проблемно установить такой минимум, то в большинстве компаний и предприятий могут выполнять такие нормативы.
«Считаю, что МРОТ в 50 тыс. руб. — это отражение экономической ситуации и стоимости жизни», — дополнил заместитель секретаря ОП.
Что такое МРОТ.
МРОТ — это предел, ниже которого не может опуститься зарплата работника за календарный месяц. Работодатель обязан выплатить сотруднику гонорар, равный или превышающий уровень МРОТ, если специалист трудился на полную ставку и выполнил обязанности в необходимом объеме.
Государственная дума России устанавливает МРОТ федеральным законом по всей стране. Его размер не может быть меньше установленного прожиточного минимума трудоспособного населения.
МРОТ регулярно индексируют. Обычно показатель растет каждый год с 1 января. В ноябре 2025 года президент России Владимир Путин подписал закон об установлении МРОТ с 1 января 2026 года в размере 27 093 ₽, таким образом МРОТ вырос на на 20,7%. В пояснительной записке к закону уточняется, что увеличение МРОТ окажет влияние на рост зарплаты примерно 4,6 млн работников.
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