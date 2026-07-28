Андролог Индароков объяснил, как уровень тестостерона влияет на жизнь мужчины

Уролог-андролог Тембулат Индароков из сети клиник «Будь здоров» рассказал РИАМО, что тестостерон играет ключевую роль в мужском здоровье. Этот гормон влияет на многие аспекты жизни, включая сердечно-сосудистую и иммунную системы. Недостаток тестостерона может привести к ухудшению качества и сокращению продолжительности жизни.
Тестостерон — основной мужской половой гормон, необходимый для нормального функционирования организма. Его уровень определяет сексуальное влечение, энергию, эмоциональное состояние и общее самочувствие.
Снижение тестостерона может проявляться через снижение интереса к сексу, усталость, раздражительность, нарушения сна, увеличение веса и проблемы с физической формой. Если вы заметили эти симптомы, важно как можно скорее обратиться к урологу-андрологу.
Проблемы с тестостероном могут привести к снижению половой активности, что, в свою очередь, негативно скажется на здоровье в целом. Недостаток этого гормона может стать причиной различных заболеваний и даже сократить продолжительность жизни.
Для поддержания нормального уровня тестостерона следите за образом жизни: откажитесь от курения и злоупотребления алкоголем, высыпайтесь, уделяйте время отдыху и физической активности. Врач рекомендует также вести активную половую жизнь.
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