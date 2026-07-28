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Андролог Индароков объяснил, как уровень тестостерона влияет на жизнь мужчины

Уровень этого элемента отвечает почти за всё в организме.

Источник: Нижегородская правда

Уролог-андролог Тембулат Индароков из сети клиник «Будь здоров» рассказал РИАМО, что тестостерон играет ключевую роль в мужском здоровье. Этот гормон влияет на многие аспекты жизни, включая сердечно-сосудистую и иммунную системы. Недостаток тестостерона может привести к ухудшению качества и сокращению продолжительности жизни.

Тестостерон — основной мужской половой гормон, необходимый для нормального функционирования организма. Его уровень определяет сексуальное влечение, энергию, эмоциональное состояние и общее самочувствие.

Снижение тестостерона может проявляться через снижение интереса к сексу, усталость, раздражительность, нарушения сна, увеличение веса и проблемы с физической формой. Если вы заметили эти симптомы, важно как можно скорее обратиться к урологу-андрологу.

Проблемы с тестостероном могут привести к снижению половой активности, что, в свою очередь, негативно скажется на здоровье в целом. Недостаток этого гормона может стать причиной различных заболеваний и даже сократить продолжительность жизни.

Для поддержания нормального уровня тестостерона следите за образом жизни: откажитесь от курения и злоупотребления алкоголем, высыпайтесь, уделяйте время отдыху и физической активности. Врач рекомендует также вести активную половую жизнь.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что стероиды и перегрев повышают риск бесплодия у мужчин.