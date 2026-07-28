В Калининградской области с начала года в ДТП погибли 50 человек

Прокуратура Калининградской области призвала граждан соблюдать ПДД на фоне тревожной статистики. С начала 2026 года в регионе произошло 497 ДТП с пострадавшими: 50 человек погибли, 575 получили травмы. Только за прошедшую неделю зафиксировано 23 аварии, в которых 1 человек погиб и 34 пострадали.