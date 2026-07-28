В Калининградской области с начала года в ДТП погибли 50 человек

5 изъяты машины.
Прокуратура Калининградской области призвала граждан соблюдать ПДД на фоне тревожной статистики. С начала 2026 года в регионе произошло 497 ДТП с пострадавшими: 50 человек погибли, 575 получили травмы. Только за прошедшую неделю зафиксировано 23 аварии, в которых 1 человек погиб и 34 пострадали.
Задержаны 37 водителей в состоянии опьянения, возбуждено 5 уголовных дел за повторное нетрезвое вождение, изъято 5 автомобилей.
Наиболее тяжёлые ДТП произошли в Калининграде (13 аварий, 16 пострадавших) и Гвардейском районе (1 погибший, 3 пострадавших). Аварии также зафиксированы в Светлом, Нестеровском, Неманском, Зеленоградском, Черняховском районах, Балтийске и Светлогорске.