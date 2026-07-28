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Просроченный долг жителей Дона за коммунальные услуги снизился до 937 млн рублей

Просроченная задолженность населения Ростовской области за жилищно-коммунальные услуги по итогам января—мая 2026 года сократилась до 937 млн руб. против 1,013 млрд руб. за аналогичный период прошлого года. Об этом говорится в мониторинге процессов в реальном секторе экономики, финансово-банковской и социальной сферах региона, подготовленном ГАУ РО «Региональный информационно-аналитический центр», с которым ознакомился «Ъ-Ростов».

Просроченная задолженность населения Ростовской области за жилищно-коммунальные услуги по итогам января—мая 2026 года сократилась до 937 млн руб. против 1,013 млрд руб. за аналогичный период прошлого года. Об этом говорится в мониторинге процессов в реальном секторе экономики, финансово-банковской и социальной сферах региона, подготовленном ГАУ РО «Региональный информационно-аналитический центр», с которым ознакомился «Ъ-Ростов».

Снижение объема просроченной задолженности составило 76 млн руб., или около 7,5%.

Общий объем задолженности населения за жилищно-коммунальные услуги в документе не приводится, указана динамика именно просроченных обязательств.