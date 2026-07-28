Житель Красноярского края тайно угнал автомобиль бывшей жены стоимостью 1,6 млн рублей

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Канске полицейские раскрыли кражу автомобиля Mazda стоимостью 1,6 млн рублей. С заявлением в полицию обратилась местная жительница, обнаружив, что иномарка исчезла с парковки возле дома.
Оперативники установили местонахождение автомобиля — он оказался спрятан в одном из гаражей на окраине города. Подозреваемым оказался 48-летний бывший супруг владелицы.
По данным полиции, после развода право собственности на автомобиль перешло женщине. Не согласившись с разделом имущества, мужчина воспользовался сохранившимися у него запасными ключами, забрал машину и спрятал ее в арендованном гараже.
Автомобиль был возвращен владелице, сообщает пресс-служба МВД по краю.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье о краже в особо крупном размере. За совершенное преступление предусмотрено наказание до 10 лет лишения свободы.
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