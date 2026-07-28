Жители райцентра под Волгоградом третий месяц ищут воду в кранах

— Но в основном наша активная жизнь начинается по ночам, — рассказывает читательница Елена. — Тогда можно и искупаться, и посуду помыть, и даже постирать. Но такое счастье случается не у всех — тем, кто живет выше 2−3 этажа, достается всего литров пять из крана. К тому же ночной график выматывает. Людям же надо утром на работу, а какая тут работа, если полночи дела домашние делаешь?