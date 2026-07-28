Астанчан позвали на обсуждение застройки берега озера Майбалык

В газете «Вечерняя Астана» опубликовано объявление о грядущих общественных слушаниях, которые пройдут 24 августа в 10.00 по адресу — проспект Республики 32, первый этаж.
Сообщается, что управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений Астаны выносит на обсуждение:
- Разработку проекта детальной планировки в границах улиц Мұғалжар, Ақкемер и Қоңырөлең в городе Астане (усадебные жилые дома, административное здание, гостевой дом, жилой дом с подземным паркингом). Заказчик — А. Д. Джанбаев;
- Разработку проекта детальной планировки в границах улиц Е117, ТМ-17, ТМ-36, ТМ-21 (проектные наименования) в городе Астане (многоквартирные жилые комплексы со встроенными помещениями и паркингами, многоквартирные жилые комплексы со встроенными помещениями, паркингами и встроенными трансформаторными подстанциями, трансформаторные подстанции, объекты для сбора твердых бытовых отходов). Заказчик — ТОО «АСТАНА СТРОЙ 2024»;
- Разработку проекта детальной планировки территории в районе озера Майбалық (индивидуальные жилые дома, жилой многоквартирный дом, детские сады, школа, поликлиника, мечеть, фитнес-центр, минимаркеты, супермаркет, кафе, специализированные магазины, торговые павильоны, кафе с магазинами, гостиница, познавательно-развлекательный центр для детей, досуговый центр, визит-центр, экоцентр, плаза-амфитеатр, центр кафе и ресторанов (кухни народов мира), гостевые дома, электроподстанция, котельная, складские помещения, пожарные депо, спортивно-оздоровительный комплекс, автомойка, СТО, аптека, аутлеты, офисное здание). Заказчик — ТОО Maybalyk Estate.
Отмечается, что мотивированные замечания и предложения принимаются в срок не позднее трех рабочих дней до даты начала общественных обсуждений.
Напомним, еще в 2021 году мы сообщали, что территорию вокруг водонакопителя Малый Талдыколь собирались сохранить и благоустроить.
Сообщалось, что будет построено два экологических парка: один у озера Большого Талдыколя, другой — у озера Майбалык.
Территорию озера Майбалык собирались сделать своего рода заповедной зоной, от которой можно будет увидеть выходящие каналы, которые как «живые артерии» дадут доступ к озеру для всех горожан.