Воронежский суд назначил условный срок бывшему зампреду правительства Спивакову

Уголовное дело рассматривалось в Центральном райсуде три года. В его основу легли обстоятельства выделения в 2019 году гранта в 10 млн руб. аграрному бизнесу семьи Спивакова. Как установило местное управление ФСБ, они и глава принадлежащей ему компании ООО «Экопродукт» Юрий Ивахненко, а также руководитель КФХ и зять экс-чиновника Кирилл Жданов предоставили местным властям ложные сведения о его освоении. После возбуждения уголовного дела ущерб был возмещен.