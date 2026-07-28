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Воронежский суд назначил условный срок бывшему зампреду правительства Спивакову

Центральный райсуд Воронежа признал бывшего заместителя председателя правительства региона Анатолия Спивакова виновным в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Как рассказали «Ъ-Черноземье» в суде, ему назначено три года лишения свободы условно со штрафом в 800 тыс. руб. Два других подсудимых, Юрий Ивахненко и Кирилл Жданов, также получили по три года условно и штрафы в 400 и 800 тыс. руб. соответственно.

Источник: Коммерсантъ

Центральный райсуд Воронежа признал бывшего заместителя председателя правительства региона Анатолия Спивакова виновным в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Как рассказали «Ъ-Черноземье» в суде, ему назначено три года лишения свободы условно со штрафом в 800 тыс. руб. Два других подсудимых, Юрий Ивахненко и Кирилл Жданов, также получили по три года условно и штрафы в 400 и 800 тыс. руб. соответственно.

Уголовное дело рассматривалось в Центральном райсуде три года. В его основу легли обстоятельства выделения в 2019 году гранта в 10 млн руб. аграрному бизнесу семьи Спивакова. Как установило местное управление ФСБ, они и глава принадлежащей ему компании ООО «Экопродукт» Юрий Ивахненко, а также руководитель КФХ и зять экс-чиновника Кирилл Жданов предоставили местным властям ложные сведения о его освоении. После возбуждения уголовного дела ущерб был возмещен.

Анатолий Спиваков в 2008—2015 годах работал заместителем председателя правительства Воронежской области — руководителем департамента аграрной политики области. После ухода из органов власти занялся аграрным бизнесом.

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