В Ростове убрали 452 упавших дерева, к электричеству подключили еще тысячу домов

Всего, по информации Александра Скрябина, во время непогоды произошло более чем 300 обрывов на воздушных сетях. Напомним, ураган обрушился на город 25 июля. Пострадали 28 человек, один человек погиб. Повреждения получили 16 школ, 14 детсадов и 50 машин.