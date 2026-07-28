«Второго ребенка она не хотела». Белоруска родила в уличном туалете ребенка, который упал в выгребную яму и умер

Белоруска родила в уличном туалете ребенка, который умер, упав в выгребную яму. Подробности приводит Следственный комитет.
Утром 21 марта 2026 года 24-летняя жительница городского поселка Ушачи находилась у себя дома в состоянии алкогольного опьянения, у нее начались роды. Женщина сознательно не обратилась за медпомощью. Кроме того, она никому не рассказала о происходящем, так как не намеревалась исполнять родительские обязанности и хотела скрыть факт рождения ребенка.
«После рождения мальчика в уличном туалете во дворе дома, фигурантка разорвала пуповину, и младенец упал в выгребную яму. Обвиняемая не предприняла никаких действий по спасению ребенка и вернулась в жилое помещение», — привели подробности в ведомстве.
Через некоторое время сожитель нашел окровавленную одежду, рассказал об этом своей матери, которая вызвала скорую медицинскую помощь. Приехавшие на место врачи осмотрели белоруску, доставили ее в больницу, а информацию передали в милицию.
Во время осмотра территории возле дома, сотрудниками правоохранительных органов в выгребной яме было обнаружено тело новорожденного без признаков жизни.
Белоруска родила в ребенка в уличном туалете ребенка — он умер в выгребной яме. Фото: sk.gov.by.
Как удалось выяснить, обвиняемая на учет по беременности не становилась, не посещала врачей, систематически злоупотребляла алкоголем.
Комиссия экспертов на основе судебно-медицинской экспертизы выяснила, что мальчик родился живым, доношенным и жизнеспособным.
«Установленный характер изменений полностью исключает версию о мертворождении и подтверждает факт насильственной смерти младенца. Непосредственной причиной смерти стала механическая асфиксия от закрытия дыхательных путей содержимым выгребной ямы уличного туалета», — уточнили в ведомстве.
Кроме того, проведенная судебно-химическая экспертиза дополнительно зафиксировала в крови и моче новорожденного наличие этилового спирта. Это значит, что женщина незадолго до родов употребляла алкоголь. Вместе с тем биолого-генетические исследование исключили биологическое отцовство ее сожителя.
Во время допроса обвиняемая рассказала, что у нее есть малолетняя дочь, но она ограничена в родительских правах из-за употребления спиртного, а также отсутствия по месту жительства, отсутствия работы и источника дохода.
«Второго ребенка она не хотела, поскольку он был зачат не от сожителя, и она побоялась ему в этом признаться», — сообщили в СК.
По результатам расследования 24-летней фигурантке предъявлено обвинение по пункту 2 части 2 статьи 139 Уголовного кодекса — убийство заведомо малолетнего, находящегося в беспомощном состоянии. Она заключена под стражу.
Ранее СК озвучил шокирующие факты убийства новорожденного в Жлобине: «Самостоятельно родила ребенка, лишила его жизни, тело нашли в пакете в мусорном контейнере».
А вот что произошло с родившей дома белоруской, которой пришлось делать ДНК-экспертизу, чтобы доказать родство с дочерью: «Не было свидетельства о рождении, ребенку отказали в приеме в учреждение образования».