«Второго ребенка она не хотела». Белоруска родила в уличном туалете ребенка, который упал в выгребную яму и умер

Утром 21 марта 2026 года 24-летняя жительница городского поселка Ушачи находилась у себя дома в состоянии алкогольного опьянения, у нее начались роды. Женщина сознательно не обратилась за медпомощью. Кроме того, она никому не рассказала о происходящем, так как не намеревалась исполнять родительские обязанности и хотела скрыть факт рождения ребенка.