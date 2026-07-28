«МиГ» до старта: команда авиастроителей к «Битве заводов» готова

«В составе сборной — сотрудники ОКБ им. А. И. Микояна и ряда других филиалов корпорации. Многие из них регулярно занимаются спортом, а киберигры стали частью их увлечений. За плечами игроков опыт в “Мире танков”. Основной костяк команды сложился, однако в таком составе коллектив выступит впервые. Дополнительную уверенность придает прошлогодний успех — на турнире ВФСО “Трудовые резервы” команда завоевала первое место в формате 3×3, однако здесь для команды новый формат 7×7. Настрой у ребят хороший. Они намерены достойно представить свою компанию в “Битве заводов”», — отметил представитель команды «ОАК» Сергей Бусыгин.