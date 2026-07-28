Единовременная выплата по беременности и родам в Казахстане: назван максимальный размер

По ее словам, снижение произошло в связи с внесением изменений в законодательство по установлению максимального размера среднемесячного дохода на уровне 7-кратного размера минимальной заработной платы, то есть на уровне 595 тыс. тенге. Размер выплаты рассчитывается индивидуально и зависит от среднемесячного дохода, с которого за последние 12 месяцев производились социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования, а также от продолжительности отпуска по беременности и родам.