В больницу Черняховска прибыл врач из Улан Удэ

Врач инфекционист Егор Наконечников, который приехал в регион из Улан Удэ, начал работу в Черняховской ЦРБ. О новом специалисте в штате сообщает региональный минздрав.
«Специальность “Инфекционные болезни” относится к числу дефицитных, и появление на востоке области квалифицированного доктора — большой плюс для здравоохранения региона», — говорится в сообщении минздрава.
Егор Наконечников в 2023 году окончил Читинскую государственную медакадемию по специальности «Педиатрия», в 2025 году завершил ординатуру по направлению «Инфекционные болезни».
В обязанности врача инфекциониста входит диагностика, лечение и профилактика заболеваний, вызываемых патогенными микроорганизмами.
На базе инфекционного отделения Черняховской ЦРБ помощь получают пациенты с состояниями легкой и средней степени тяжести — госпитализация проводится по различным показаниям.