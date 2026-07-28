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В больницу Черняховска прибыл врач из Улан Удэ

Инфекционист Егор Наконечников начал работу.

Источник: Комсомольская правда

Врач инфекционист Егор Наконечников, который приехал в регион из Улан Удэ, начал работу в Черняховской ЦРБ. О новом специалисте в штате сообщает региональный минздрав.

«Специальность “Инфекционные болезни” относится к числу дефицитных, и появление на востоке области квалифицированного доктора — большой плюс для здравоохранения региона», — говорится в сообщении минздрава.

Егор Наконечников в 2023 году окончил Читинскую государственную медакадемию по специальности «Педиатрия», в 2025 году завершил ординатуру по направлению «Инфекционные болезни».

В обязанности врача инфекциониста входит диагностика, лечение и профилактика заболеваний, вызываемых патогенными микроорганизмами.

На базе инфекционного отделения Черняховской ЦРБ помощь получают пациенты с состояниями легкой и средней степени тяжести — госпитализация проводится по различным показаниям.