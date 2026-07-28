Более 23 тысяч родителей Красноярского края получили новую выплату

Более 23 тысяч родителей Красноярского края получили ежегодную выплату. В Социальном фонде России по Красноярскому краю рассказали, что новая мера поддержки, которая действует для работающих родителей с двумя и более детьми, начала действовать с 1 июля 2026 года. В нашем регионе средний размер выплаты составил 36 тысяч рублей.