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Более 23 тысяч родителей Красноярского края получили новую выплату

Семьи Красноярского края могут получить новую выплату.

Источник: Комсомольская правда

Более 23 тысяч родителей Красноярского края получили ежегодную выплату. В Социальном фонде России по Красноярскому краю рассказали, что новая мера поддержки, которая действует для работающих родителей с двумя и более детьми, начала действовать с 1 июля 2026 года. В нашем регионе средний размер выплаты составил 36 тысяч рублей.

Сумма может назначаться каждому из работающих родителей в семье, где среднедушевой доход не превышает 1,5 величины регионального прожиточного минимума в прошедшем году.

Сумма, которую получают родители, зависит от доходов, с которых начислен НДФЛ. Налог, удержанный по обычной ставке — 13% или выше, — пересчитывают по льготной — 6%. Разница между первоначальной и итоговой суммой возвращается.

Если родители в разводе, это не станет причиной для отказа в предоставлении средств. Но в этом случае не должно быть долгов по алиментам.

Подать заявление на возврат налога за 2025 год можно до 1 октября 2026 года на портале Госуслуг, в клиентских службах Отделения СФР по Красноярскому краю или в МФЦ.