Тайфун «Долфин» может достичь Приморского края на следующей неделе

Тайфун «Долфин» на следующей неделе может выйти на Приморский край. По данным Примгидромета, возможны два сценария. По первому — тайфун пересечет территорию Японии и затем выйдет на Приморье. По второму — тайфун подойдет к острову Чеджу в Корейском проливе, затем сместится в сторону Харбина через акваторию Желтого моря и территорию Китая. В этом случае основное внимание уделят осадкам в бассейне реки Раздольной и наполнению водохранилищ. Ориентировочная дата подхода тайфуна к региону — 9 августа. В Примгидромете подчеркнули, что подготовка к возможной чрезвычайной ситуации уже сейчас будет оправданной, несмотря на сложность точного прогнозирования. Специалисты продолжают следить за развитием циклона. Официальные прогнозы появятся по мере уточнения траектории. Источник: ТАСС.