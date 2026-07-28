Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Тайфун «Долфин» может достичь Приморского края на следующей неделе

Тайфун «Долфин» на следующей неделе может выйти на Приморский край. По данным Примгидромета, возможны два сценария. По первому — тайфун пересечет территорию Японии и затем выйдет на Приморье. По второму — тайфун подойдет к острову Чеджу в Корейском проливе, затем сместится в сторону Харбина через акваторию Желтого моря и территорию Китая. В этом случае основное.

Тайфун «Долфин» на следующей неделе может выйти на Приморский край. По данным Примгидромета, возможны два сценария. По первому — тайфун пересечет территорию Японии и затем выйдет на Приморье. По второму — тайфун подойдет к острову Чеджу в Корейском проливе, затем сместится в сторону Харбина через акваторию Желтого моря и территорию Китая. В этом случае основное внимание уделят осадкам в бассейне реки Раздольной и наполнению водохранилищ. Ориентировочная дата подхода тайфуна к региону — 9 августа. В Примгидромете подчеркнули, что подготовка к возможной чрезвычайной ситуации уже сейчас будет оправданной, несмотря на сложность точного прогнозирования. Специалисты продолжают следить за развитием циклона. Официальные прогнозы появятся по мере уточнения траектории. Источник: ТАСС.