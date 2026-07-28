В ЕАО компанию и сотрудника оштрафовали на 350 тысяч за полёт дрона

В Еврейской автономной области коммерческую организацию и её сотрудника оштрафовали на 350 тысяч рублей за нарушение правил использования воздушного пространства. Работник компании обследовал земельные участки с помощью беспилотника без необходимых согласований. Об этом сообщает Биробиджанская транспортная прокуратура.