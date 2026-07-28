В ЕАО компанию и сотрудника оштрафовали на 350 тысяч за полёт дрона

В Еврейской автономной области коммерческую организацию и её сотрудника оштрафовали на 350 тысяч рублей за нарушение правил использования воздушного пространства. Работник компании обследовал земельные участки с помощью беспилотника без необходимых согласований. Об этом сообщает Биробиджанская транспортная прокуратура.
Проверку провела Биробиджанская транспортная прокуратура после полёта беспилотного летательного аппарата над Смидовичским районом ЕАО.
Установлено, что сотрудник организации, занимающейся проектированием, использовал дрон для обследования земельных участков, предназначенных для строительства. Беспилотник находился в зоне ограничения полётов.
При этом полёт выполнялся без согласования с органами обслуживания воздушного движения, плана полёта и соответствующего разрешения. Факт неправомерного использования воздушного пространства зафиксировали специализированные службы.
По постановлениям транспортной прокуратуры юридическое лицо и ответственный сотрудник привлечены к административной ответственности по части 2 статьи 11.4 КоАП РФ. Общая сумма штрафов составила 350 тысяч рублей.
Кроме того, транспортный прокурор внёс руководителю организации представление с требованием не допускать подобных нарушений в дальнейшем.