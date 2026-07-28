Новый детский сад на 280 мест проектируют в ЖК «Академический» в Кстовском районе

В настоящее время застройщик ведет проектирование дошкольного образовательного учреждения на 280 мест в жилом комплексе «Академический» Кстовского района Нижнего Новгорода. Об этом ИА «Время Н» сообщили в городском департаменте строительства и капитального ремонта.