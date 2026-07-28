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Новый детский сад на 280 мест проектируют в ЖК «Академический» в Кстовском районе

Также здесь предусмотрено размещение школы на 1100 учеников.

Источник: Время

В настоящее время застройщик ведет проектирование дошкольного образовательного учреждения на 280 мест в жилом комплексе «Академический» Кстовского района Нижнего Новгорода. Об этом ИА «Время Н» сообщили в городском департаменте строительства и капитального ремонта.

«После передачи администрации Нижнего Новгорода проектно-сметной документации, получившей положительное заключение государственной экспертизы, в адрес правительства Нижегородской области будет направлен пакет документов для участия в заявочной кампании по предоставлению субсидии на строительство объекта дошкольного образования», — отметили в департаменте.

Администрация Нижнего Новгорода, совместно с застройщиком ООО «Специализированный застройщик “Мой дом Каменки”, также прорабатывает выполнение проектно-сметной документации по строительству в ЖК “Академический” общеобразовательной школы на 1100 мест.

Ранее мы писали о строительстве пяти новых детских садов в Нижнем Новгороде.