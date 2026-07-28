Приемка палаточного городка для паломников состоялась в Дивееве

Приемка палаточного городка для паломников, прибывающих на торжества по случаю дня памяти преподобного Серафима Саровского, состоялась в Дивееве в понедельник, 27 июля. Об этом сообщила пресс-служба администрации Дивеевского муниципального округа.
Совещание по приемке возглавил управляющий делами правительства Нижегородской области Дмитрий Грызин. Готовность палаточного городка проверили глава местного самоуправления Дивеевского округа Сергей Кучин, заместитель главы администрации Александр Клюканов, руководитель организационного отдела Нижегородской епархии, протоиерей Александр Малафеев, руководитель епархиального отдела по взаимодействию с высшей школой, протоиерей Евгений Худин, а также представители служб жизнеобеспечения и безопасности.
На территории палаточного городка проведены профилактические мероприятия по санитарно-биологической обработке и дезинфекции. Смонтировано оборудование санитарно-бытового назначения. Выполнена электрификация.
В ходе серафимовских торжеств будет организовано дежурство бригад скорой помощи. В палаточном городке открыт медпункт. В Дивеевской центральной районной больнице сформирован резерв коек, создан запас лекарственных средств.
Специалисты Роспотребнадзора осуществили проверку проб воды из дивеевских родников и купален, водопроводной сети и палаточного городка. Санитарную проверку прошел и весь обслуживающий персонал, задействованный в приготовлении пищи для паломников.
Охрану общественного порядка при проведении религиозных мероприятий будут осуществлять сотрудники правоохранительных органов. 27 июля палаточный городок принял первых паломников. Всего он может вместить до трех тысяч человек.
Напомним, что Кубок Нижегородской митрополии по армейскому рукопашному бою пройдет в Дивееве 1−2 августа.