Главы Липецка и Тербунского округа подписали контракты с Минобороны

Мэр Липецка Михаил Щербаков и глава Тербунского округа Николай Черников вошли в мобилизационный резерв. Вместе с ними контракты с Министерством обороны на трехлетний срок подписали заместители губернатора, а также ряд региональных министров и глав других муниципалитетов. Они будут проходить службу в составе мобильных огневых групп. Об этом сообщил глава региона Игорь Артамонов.