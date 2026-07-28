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В Калининграде пенсионерка прописала в своей квартире 40 мигрантов, которые там ни разу не появлялись

На 76-летнюю женщину завели 26 уголовных дел.

Источник: Клопс.ru

В Калининграде 76-летняя женщина поставила на учёт в своей квартире 40 граждан ближнего зарубежья. Об этом пресс-служба регионального УМВД пишет в своей группе во «ВКонтакте» во вторник, 28 июля.

Проверка показала, что приезжие по указанному адресу не жили и даже там не появлялись. На пенсионерку завели 26 уголовных дел по ст. 322.3 УК РФ («Фиктивная постановка на учёт иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в России»). Ей грозит до пяти лет лишения свободы.

В Калининграде задержали владельца «резиновой» квартиры на улице Мишина. Против мужчины возбудили 13 уголовных дел.

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