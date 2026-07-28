В Калининграде пенсионерка прописала в своей квартире 40 мигрантов, которые там ни разу не появлялись

Проверка показала, что приезжие по указанному адресу не жили и даже там не появлялись. На пенсионерку завели 26 уголовных дел по ст. 322.3 УК РФ («Фиктивная постановка на учёт иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в России»). Ей грозит до пяти лет лишения свободы.