Водолеи начнут всё с чистого листа, а Весы смогут избавиться от старых сомнений: таро-расклад на вторник, 28 июля

Любовь (Повешенный): указывает на период ожидания, когда лучше не торопить события и посмотреть на отношения с другой стороны. Профессиональная сфера (Туз Кубков): обещает вдохновение, новую идею или дело, которое неожиданно принесёт удовольствие. Здоровье (Девятка Пентаклей): символизирует пользу от заботы о себе, восстановления режима и небольших изменений в привычном образе жизни.