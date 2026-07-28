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Водолеи начнут всё с чистого листа, а Весы смогут избавиться от старых сомнений: таро-расклад на вторник, 28 июля

Карты подскажут, что грядёт в сфере любви, карьеры и здоровья.

Источник: Клопс.ru

Водолеи распрощаются с прошлым и начнут новый этап в личной жизни, а Весы смогут наконец отпустить то, что долго мешало двигаться дальше. «Клопс» публикует расклад на картах таро на вторник, 28 июля, для всех знаков зодиака*.

Помните, что расклады на таро — это не научно доказанный прогноз, а лишь развлечение. Они не несут в себе руководства к действию.

Овен.

Любовь (Повешенный): указывает на период ожидания, когда лучше не торопить события и посмотреть на отношения с другой стороны. Профессиональная сфера (Туз Кубков): обещает вдохновение, новую идею или дело, которое неожиданно принесёт удовольствие. Здоровье (Девятка Пентаклей): символизирует пользу от заботы о себе, восстановления режима и небольших изменений в привычном образе жизни.

Телец.

Любовь (Королева Мечей перевёрнутая): говорит о недоверии или словах, сказанных сгоряча, которые могут задеть близкого человека. Профессиональная сфера (Восьмёрка Жезлов): предрекает новости, которые заставят быстро менять планы или принимать решение. Здоровье (Умеренность): указывает на необходимость восстановить баланс между нагрузкой, отдыхом и питанием.

Близнецы.

Любовь (Дьявол): символизирует сильное притяжение, которое может оказаться как страстью, так и серьёзным испытанием. Профессиональная сфера (Семёрка Мечей перевёрнутая): говорит о раскрытии информации или признании, которое изменит отношение к ситуации. Здоровье (Четвёрка Мечей): предрекает период, когда организму потребуется полноценная пауза.

Рак.

Любовь (Верховная Жрица): указывает на тайные чувства, недосказанность или интуитивное понимание намерений другого человека. Профессиональная сфера (Суд): обещает возвращение к старому вопросу, который наконец получится решить. Здоровье (Пятёрка Пентаклей): говорит о необходимости внимательнее относиться к иммунитету и не игнорировать первые признаки недомогания.

Лев.

Любовь (Шестёрка Кубков): предрекает встречу с человеком из прошлого или возвращение к приятным воспоминаниям. Профессиональная сфера (Король Жезлов): символизирует инициативу, благодаря которой получится укрепить своё положение. Здоровье (Двойка Пентаклей): указывает на необходимость следить за режимом и не перегружать себя несколькими делами одновременно.

Дева.

Любовь (Справедливость): говорит о диалоге, после которого многое станет честнее и понятнее. Профессиональная сфера (Башня перевёрнутая): обещает возможность избежать серьёзной ошибки, если вовремя изменить подход. Здоровье (Звезда): символизирует постепенное восстановление сил и хороший период для возвращения полезных привычек.

Весы.

Любовь (Восьмёрка Кубков): указывает на желание оставить позади отношения или ситуацию, которые больше не приносят прежних эмоций. Профессиональная сфера (Маг): предрекает момент, когда именно ваши навыки помогут добиться нужного результата. Здоровье (Луна): говорит о повышенной чувствительности к стрессу.

Скорпион.

Любовь (Рыцарь Мечей): обещает резкий разговор или неожиданное признание, которое изменит динамику отношений. Профессиональная сфера (Десятка Пентаклей): символизирует стабильность, финансовую поддержку или результат долгой работы. Здоровье (Отшельник): указывает на необходимость обратить внимание на хронические проблемы и не откладывать профилактику.

Стрелец.

Любовь (Колесо Фортуны перевёрнутая): говорит о повторении старого сценария в отношениях и необходимости сделать выводы из прошлого. Профессиональная сфера (Тройка Жезлов): предрекает планы, связанные с расширением возможностей или новым направлением. Здоровье (Сила): отличное самочувствие.

Козерог.

Любовь (Императрица): обещает заботу, тёплый разговор или развитие отношений в сторону большей близости. Профессиональная сфера (Пятёрка Жезлов): указывает на конкуренцию, спор за место или необходимость доказывать свою позицию. Здоровье (Король Кубков): говорит о важности эмоционального равновесия и контроля уровня стресса.

Водолей.

Любовь (Смерть): предрекает завершение старой истории и начало нового этапа в личной жизни. Профессиональная сфера (Иерофант перевёрнутая): символизирует желание отказаться от привычных правил и попробовать нестандартный подход. Здоровье (Шестёрка Пентаклей): указывает на пользу своевременной помощи, консультаций и поддержки специалистов.

Рыбы.

Любовь (Туз Мечей): обещает разговор, который расставит всё по местам и уберёт неопределённость. Профессиональная сфера (Девятка Кубков): предрекает удовлетворение результатом работы или исполнение давнего желания. Здоровье (Тройка Мечей): говорит о необходимости беречь нервную систему и обращать внимание на эмоциональное перенапряжение.