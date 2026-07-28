Фальшивый амфитеатр в Виченце: итальянец десять лет обманывал туристов

Житель итальянской Виченцы Франко Малоссо на протяжении нескольких лет выдавал самовольно возведенное строение за исторический памятник и взимал с туристов плату в размере 40 евро за его посещение. Как сообщает газета Il Giornale dell"Arte, мужчина построил на месте обычного холма сооружение, названное им «амфитеатр Берико».
Около десяти лет Малоссо позиционировал объект как археологический памятник, содержащий находки эпохи неолита и римского периода. Расследование, начатое в 2016 году, установило, что здание является современной незаконной постройкой. Древний облик строению был придан искусственно, с использованием состаренных камней.
В 2021 году Малоссо был приговорен к двум годам и четырем месяцам лишения свободы. Ему были предъявлены обвинения в злоупотреблениях при строительстве, подделке произведений искусства и возведении объекта в зоне с ландшафтными ограничениями. Суд установил не только отсутствие археологической ценности постройки, но и факт нанесения ущерба ландшафту территории. Малоссо также обязали выплатить компенсацию. Судебное решение вступило в законную силу лишь в 2026 году.