Фальшивый амфитеатр в Виченце: итальянец десять лет обманывал туристов

В 2021 году Малоссо был приговорен к двум годам и четырем месяцам лишения свободы. Ему были предъявлены обвинения в злоупотреблениях при строительстве, подделке произведений искусства и возведении объекта в зоне с ландшафтными ограничениями. Суд установил не только отсутствие археологической ценности постройки, но и факт нанесения ущерба ландшафту территории. Малоссо также обязали выплатить компенсацию. Судебное решение вступило в законную силу лишь в 2026 году.