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В Прикамье на торги выставили Земскую типографию в Осе за 1 рубль

Новому владельцу предстоит восстановить его в соответствии с требованиями законодательства.

Земскую типографию в Осе выставили на торги за 1 рубль, сообщает главный архитектор Прикамья Елена Ермолина.

Здание построили на рубеже XIX-XX веков как частное владение. Внутри работала типография предпринимателя И. А. Кузнецова — одна из первых в Осинском уезде. Здесь печатали бланки, брошюры, купеческие извещения. В советское время здание национализировали, долгие годы там размещалась городская типография и редакция местной газеты. Типография считается объектом культурного наследия регионального значения. Площадь здания — около 275 кв. м. Новому владельцу предстоит восстановить его в соответствии с требованиями законодательства. Для инвесторов в регионе действуют меры поддержки: льготное кредитование по ставке 9% годовых и механизмы передачи памятников для восстановления. Торги состоятся 26 августа. Стартовая цена — от 1 рубля.