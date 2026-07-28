Арбитражный суд прекращает работу на 7-й Гвардейской с 29 июля в Волгограде

Арбитражный суд Волгоградской области не будет работать с 29 июля по 11 августа. Причина — переезд в новое здание.
В пресс-службе уведомляют, что назначенные на время переезда судебные заседания будут отложены, их участники не смогут ознакомиться с делами и получить документы на руки. Подать документы можно будет только через систему «Мой арбитр».
Работа суда продолжится в полном объеме с 12 августа по адресу: Волгоград, улица Степана Разина, 29.
Ранее vlg.aif.ru рассказывал, как волгоградские судьи обставили соперников на шахматном турнире.