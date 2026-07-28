Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Арбитражный суд прекращает работу на 7-й Гвардейской с 29 июля в Волгограде

В пресс-службе уведомляют, что назначенные на время переезда судебные заседания будут отложены, их участники не смогут ознакомиться с делами.

Арбитражный суд Волгоградской области не будет работать с 29 июля по 11 августа. Причина — переезд в новое здание.

В пресс-службе уведомляют, что назначенные на время переезда судебные заседания будут отложены, их участники не смогут ознакомиться с делами и получить документы на руки. Подать документы можно будет только через систему «Мой арбитр».

Работа суда продолжится в полном объеме с 12 августа по адресу: Волгоград, улица Степана Разина, 29.

Ранее vlg.aif.ru рассказывал, как волгоградские судьи обставили соперников на шахматном турнире.