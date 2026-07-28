В Воронежской области 12,8 тысяч семей стоят в очереди на жилье

По данным Воронежстата, на конец 2025 года в регионе официально признаны нуждающимися в жилье 12,8 тысяч семей. Каждая третья ждет своей очереди 10 лет и дольше (33,3%). При этом в аварийных домах живут 559 таких семей (4,4%), в общежитиях — 49, в коммуналках — 25.