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На Рабочем проспекте в Воронеже образовался провал в асфальте

Опасное место находится у дома № 101.

Источник: Комсомольская правда

Внушительный провал образовался на проезжей части дороги по Рабочему проспекту в районе дома 101, сообщили в «Комсомолку» читатели. По словам местных жителей, яма в асфальте постепенно разрастается на протяжении недели.

Редакция сообщила о проблеме в управу Коминтерновского района Воронежа. Ее сотрудники выехали на место и выяснили, что это бесхозные сети канализации. Чиновники управы направили информацию в управление дорожного хозяйства города для принятия мер по ликвидации аварии. До ее устранения опасный участок огородили сигнальными лентами.

. Максим ГОРОХОВ.

Напомним, что сейчас водоканал ликвидирует три провала на канализационном коллекторе в Левобережном районе. Авария возникла вечером в воскресение из-за переполнения системы ливневыми водами.

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