На Рабочем проспекте в Воронеже образовался провал в асфальте

Редакция сообщила о проблеме в управу Коминтерновского района Воронежа. Ее сотрудники выехали на место и выяснили, что это бесхозные сети канализации. Чиновники управы направили информацию в управление дорожного хозяйства города для принятия мер по ликвидации аварии. До ее устранения опасный участок огородили сигнальными лентами.