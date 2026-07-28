Жительница Кубани прописалась в Хатанге и получила 9 млн рублей пособий

Многодетная мать с Кубани прописалась в селе Хатанга Красноярского края, чтобы рассчитывать на повышенные северные детские пособия. За два года она получила социальных выплат на 9 млн рублей. При этом никто из семьи даже в качестве туриста не побывал на Таймыре. По закону для получения северных надбавок к пособиям человек реально должен проживать по указанному в заявлении на выплаты адресу. Прокуратура Таймырского района направила в суд уголовное дело. Женщине вменяют мошенничество при получении социальных выплат в особо крупном размере. Дело рассмотрит дудинский районный суд, — отмечают в надзорном ведомстве. Напомним, ранее мы писали: прокуратура потребовала от администрации Канска отремонтировать жилье для детей-сирот.