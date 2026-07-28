Прокуратура заставила чиновников выдать волгоградке дорогое лекарство

Прокуратура Советского района Волгограда вступилась за 26-летнюю девушку, которая долгое время не могла получить жизненно важное лекарство. У нее хроническое кожное заболевание, и врачи выписывали препарат «Омализумаб» по льготным рецептам. Но аптеки упорно отказывались выдавать лекарство бесплатно, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на надзорное ведомство.