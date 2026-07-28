В Ростовской области ищут без вести пропавшего 43-летнего мужчину

В Ростовской области ищут пропавшего 43-летнего мужчину. Об этом сообщает добровольческий поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт».
Волонтёры разыскивают Евгения Распопова, жителя посёлка Займище Зерноградского района. Мужчина пропал более недели назад — его местонахождение неизвестно с 18 июля.
Тревогу подняли родственники после того, как Евгений перестал выходить на связь и не вернулся домой. К поискам подключились сотрудники полиции.
Приметы пропавшего: рост 180 см, телосложение нормальное, волосы русые, глаза голубо-зелёные.
В день исчезновения мужчина был одет в белую футболку, синие джинсовые шорты, серые носки и бежевые кроссовки.
Всех, кто располагает информацией о местонахождении Евгения Распопова, просят сообщить по телефонам: 8−800−700−54−52 или 112.