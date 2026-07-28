В Красноярске возбудили уголовное дело после драки на Ярыгинской набережной

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Ночью 26 июля на Ярыгинской набережной произошла серьезная драка: молодого человека избили бревном от лавочки. Парня с травмами увезли в больницу.
Возбуждено уголовное дело в отношении одного из участников конфликта.
В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили и задержали одного из предполагаемых участников драки. Им оказался ранее судимый за незаконный оборот наркотиков местный житель 1987 года рождения. Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.