В Калининграде пенсионерка фиктивно прописала 40 мигрантов в своей квартире

76-летняя женщина поставила на учёт граждан из ближнего зарубежья, которые никогда не жили по этому адресу. Возбуждено 26 уголовных дел.
В Калининграде участковые уполномоченные выявили так называемую «резиновую квартиру». Как установила проверка, 76-летняя местная жительница фиктивно зарегистрировала в своей квартире 40 иностранных граждан из стран ближнего зарубежья. Фактически никто из них по указанному адресу никогда не проживал и даже не появлялся.
В отношении пенсионерки возбуждено 26 уголовных дел по статье 322.3 УК РФ — фиктивная постановка на учёт иностранного гражданина по месту пребывания. Статья предусматривает наказание вплоть до пяти лет лишения свободы.