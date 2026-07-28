В Калининграде пенсионерка фиктивно прописала 40 мигрантов в своей квартире

76-летняя женщина поставила на учёт граждан из ближнего зарубежья, которые никогда не жили по этому адресу. Возбуждено 26 уголовных дел. В Калининграде участковые уполномоченные выявили так называемую «резиновую квартиру». Как установила проверка, 76-летняя местная жительница фиктивно зарегистрировала в своей квартире 40 иностранных граждан из стран ближнего зарубежья….